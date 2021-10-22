اختراق شبكة ترامب الاجتماعية قبل إطلاقها

تم اختراق شبكة "TRUTH Social" التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد ساعات من إعلانه عن إطلاقها في المستقبل.

وفقا لمراسل صحيفة The Washington Post، درو هارويل، كان بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام.

مضيفا أن حساب ترامب على الموقع قد تعرض للاختراق، ونشر صورة لخنزير على صفحته.

قال هارويل: "يمكن لأي شخص إنشاء حساب على موقع TRUTH Social الخاص بترامب باستخدام رابط عام ... لم يتم إطلاق الموقع بعد، لكنه بالفعل ضعيف للغاية".

Here are some accounts of people who appear to be working on the unreleased TRUTH Social site. Also, a fake ESPN profile? I promise you, it is possible to build a website without exposing all of this on the public Internet pic.twitter.com/GhFeuBcqAb — Drew Harwell (@drewharwell) October 21, 2021

في اليوم السابق، تحدث الرئيس السابق عن إنشاء مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا والشبكة الاجتماعية.

لوحظ أن TRUTH Social ستطلق في مرحلة تجريبية في نوفمبر/تشرين الثاني وستبدأ تشغيلها على نطاق واسع في العام المقبل. يذكر أنه تم حجب صفحات ترامب على جميع الشبكات الاجتماعية تقريبا بعد 6 يناير/كانون الثاني، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي، مما منع الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.