كلب شارع اسطنبول يصبح مؤثرا على وسائل التواصل الاجتماعي... فيديو وصور

تنتشر صور الكلب "بوجي" في وسائل النقل العامة في اسطنبول التركية، إما واقفا يراقب حركة صعود ونزول الركاب، أو متكئا على مقعد يحتضن راكبا ويجلس في حضن آخر، فكان عرضة للمحبة والشهرة، وتابعه أكثر من 50 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرحبًا، أنا بوجي من اسطنبول، تمامًا مثل الملايين من زملائي في إسطنبول، أستخدم خدمات النقل العام كل يوم. تعال وقل مرحباً إذا وجدتني في الحافلة أو المترو، يكتب حساب بوجي على "تويتر".

Hi, I'm Boji of Istanbul 🐕 Just like millions of my fellow Istanbulites, I use @municipalityist's public transport services every day. Come and say hi if you spot me on the bus, the metro or the ferry. pic.twitter.com/h5wcs370X1 — Boji (@boji_ist) October 3, 2021

تم تسجيل بوجي رسميًا من قبل بلدية إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليونًا، يصادفونه ويلتقطون معه الصور كل اليوم.

تعرضت البلدية للهجوم بسبب "استخدام" بوجي في علاقاتها العامة. ويزعم النقاد أن مسؤولي البلدية يعرضون السلامة العامة للخطر من خلال السماح له بالتجول بحرية.

حيث يُظهر أحد مقاطع الفيديو بوجي وهو يعض ذراع أحد الركاب.

Yarın toplu taşımada bu köpek birini ısırdığında ne olacak? Ekrem İmamoğlu “sorumluluk benim” mi diyecek? pic.twitter.com/x6m3X72YON — profesör (@HareketiHr) October 5, 2021

يدعي المنتقدون أن بوجي كان عدوانيًا نوعا ما.