ولادة عجل متحور برأسين وبجسد خنزير في خاكاسيا الروسية... صور

أوضحت وزارة الزراعة المحلية، في خاكاسيا الروسية، أن هذا قد يحدث بسبب التأثيرات البيئية أو تهجين الحيوانات.

وُلد عجل متحور برأسين بجسم خنزير في قرية ماتكيتشيك، منطقة بايسكي في خاكاسيا. وكانت ولادته في أحد البيوت الخاصة، ولكن هذا الحيوان ذو الطفرة الجينية النادرة لم ينجو، كما أن البقرة التي ولدت العجل ماتت بعد أيام قليلة من ولادتها.

وعلقت وزارة الزراعة في الجمهورية على أن "الطفرات يمكن أن تحدث أثناء التهجين".