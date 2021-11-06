تويتر يوقف إحدى أهم خواصه في إثيوبيا

قالت موقع التغريدات القصيرة، تويتر، إيقاف إحدى أهم خواصة بشكل مؤقت في إثيوبيا.

ونقلت رويترز عن شركة تويتر إنها أوقفت مؤقتا خاصية الموضوعات الرائجة في إثيوبيا التي تشهد صراعا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدي، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع.

وأوضحت الشركة في بيانها أن "التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا... وبالنظر إلى وجود تهديد وشيك بحدوث إيذاء جسدي، فقد أوقفنا أيضا خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا".

وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إلى وقف الأعمال القتالية في إثيوبيا والبدء في التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

وأضاف بيان مجلس الأمن أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن بالغ قلقهم حيال اتساع نطاق واشتداد حدة الاشتباكات المسلحة شمالي إثيوبيا".

جاء ذلك بعدما دعا الجيش الإثيوبي، الضباط والجنود المتقاعدين للعودة إلى صفوفه استعدادا لصد هجوم قوات تيغراي وحلفائها والتي بدأت الزحف نحو العاصمة. وذلك بعد إعلان الحكمة بالفعل حالة الطوارئ ودعوتها لسكان أديس أبابا بحمل السلاح لحماية المدينة.

يذكر أن 9 فصائل إثيوبية مناهضة للحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد، أعلنت تحالفها من أجل إسقاط النظام السياسي في البلاد، وأطلقت على نفسها اسم "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية".