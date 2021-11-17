صلاح يثير جدلا بعد ظهوره برفقة حراس في ملعب مباراة مصر والغابون

أثار نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح، جدلا بعد ظهوره رفقة حارسين في أعقاب مباراة منتخب بلاده في مواجهة منتخب الغابون والتي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعلق العديد من حسابات التواصل الاجتماعي على ظهور صلاح رفقة الحراس، حيث أعرب بعض الجمهور المصري عن استيائه من هذا المشهد.

ووجد الجمهور أن ظهور صلاح مع حراس شخصيين يشبه إلى حد كبير نجوم عالميين تصرفوا بنفس الطريقة، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

محمد صلاح لديه حراس شخصيين يرافقونه كلما لعب للمنتخب المصري pic.twitter.com/YPNYXsdQd8 — سبورت تايم - Sport Time (@sporTime_news1) November 17, 2021

جاء استنكار بعض الجماهير المصرية لهذا التصرف مصحوبا بمطالبات لنجم ليفربول بالاستغناء عن الحرس، معللين ذلك بأنه في مصر وسط أهله والجمهور الذي يعشقه.

يذكر أن صلاح كان قد خرج من ملعب المباراة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وسط حرس شخصي يوفره له اتحاد الكرة المصري في المباريات التي يخوضها المنتخب سواء داخل مصر أو خارجها.

وكانت مباراة منتخب مصر وأنجولا يوم الجمعة الماضي، قد شهدت اقتحام أفراد من الجماهير للملعب أثناء سير المباراة أكثر من مرة، حيث أرادت عناصر من الجماهير الأنجولية التقاط الصور معه ومصافحته.