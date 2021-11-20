أغنى كلب يبيع قصرا كان قد تم شراؤه من مادونا...فيديو

أصبح منزل "جانثر السادس"، وهو كلب صغير ثري يعتبر أغنى كلب في العالم، معروضا للبيع مقابل 32 مليون دولار، وهو قصر فخم يقع في منطقة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت تملكه مادونا.

الكلب "جانثر السادس" هو المستفيد من صندوق يمتلك قصراً في ميامي فيه تسع غرف نوم وثمانية ونصف حمامات، والذي باعه جانثر مؤخراً.

وتم نقل ملكية القصر الذي يحتوي على واجهة بحرية إلى "جانثر السادس" من خلال ميراثه، وقد أدرجه مقابل مبلغ ضخم قدره 31.75 مليون دولار.

وتعود ثروة الكلب المرموق من الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت في عام 1992 وخصصت ثروتها بالكامل البالغة 80 مليون دولار إلى كلبها المحبوب، جونتر الثالث، جد غونتر السادس، حيث لم يكن لديها أطفال أو أقارب مقربين.

يقع العقار الخاص للكلب على مساحة 51000 قدم مربع بواجهة مائية تبلغ 100 قدم. ويتميز بمناظر طبيعية واسعة ومياه مفتوحة وإطلالات على المدينة ومسبح ونافورة ورصيف حيث يحب، جانثر الاستمتاع بأشعة الشمس عند زيارة ميامي من إيطاليا، حيث يعيش بدوام كامل.كما وإنه ينام في سرير مخملي أحمر إيطالي مستدير مصمم خصيصا على أرضية غرفة نوم مادونا القديمة.

وسينتقل جانثر بعد بيع المنزل لفيلا أكبر في إيطاليا.