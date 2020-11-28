اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل عالم الفيزياء النووية الإيراني محسن فخري زادة، مشيرة إلى أن هذا العمل الاستفزازي يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.
قال الدبلوماسي الإيراني السابق، هادي أفقهي، اليوم الاثنين، إن "الرد الإيراني على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، يمكن أن يكون أمنيا أو قانونيا".
قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، إن الشعب الإيراني لن يترك أي جريمة واغتيال وحماقة دون رد.
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن التصريحات المنسوبة إلى اللواء حسين سلامي قائد الحرس بشأن الانتقام من الضالعين في جريمة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، ليست صحيحة.
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن بقايا السلاح الذي استخدم في اغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زاده، يوم الجمعة، تظهر أنه صنع في إسرائيل.
أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، العثور على خيوط تقود إلى المتورطين في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
دانت الإمارات، اليوم الأحد، واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، الذي قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته الجمعة الماضية بالقرب من العاصمة طهران.
أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاحد، عن خالص تعازيه لنظريه الايراني بحادثة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
كشفت تقرير لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية تفاصيل جديدة عن عملية الاغتيال التي تعرض لها العالم النووي الإيراني فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع، الجمعة الماضي، بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.
قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، اليوم الأحد، إن أقل رد من طهران على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.
قال الجنرال احتياط الإسرائيلي، عاموس جلعاد، صباح اليوم الأحد، إن الإيرانيين في حالة صدمة كاملة، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا قلقة من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
ألمح الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، إلى دور لبلاده في اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده.
أدان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء السبت، اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.
أدانت قطر، اليوم السبت، اغتيال العالم النووي بوزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، في طهران قبل ساعات، داعية الجانب الإيراني لضبط النفس.
علقت سوريا، اليوم السبت، على اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، واصفة ذلك بالعمل الإرهابي، ومؤكدة وقوف دمشق إلى جانب طهران شعبا وحكومة.
اعتبر مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه)، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده "عمل إجرامي متهور".
اتهم الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، حركة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، بالوقوف خلف عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، الذي قتل في هجوم مسلح استهدفه قرب العاصمة طهران.
دان الاتحاد الأوروبي مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده بهجوم مسلح استهدف سيارته قرب العاصمة طهران، أمس الجمعة، واصفا العمل بـ "الإجرامي"، داعيا إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات.
اتهم قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، إسرائيل بأنها تقف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، متوعدا "اقتربت نهاية إسرائيل".
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