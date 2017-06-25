اشتعال ملابس مقدمة برنامج طهي خليجية على الهواء (فيديو)

ووقع هذا الموقف الغريب بينما كانت السيدة منشغلة بمتابعة ما تعده من طعام، وفي نفس الوقت كانت تجيب على استفسارات إحدى المتصلات قبل أن تتفاجأ باشتعال النار في أكمام ملابسها، فهرعت إلى إطفائها بيديها.
ووقع هذا الموقف الغريب بينما كانت السيدة منشغلة بمتابعة ما تعده من طعام، وفي نفس الوقت كانت تجيب على استفسارات إحدى المتصلات قبل أن تتفاجأ باشتعال النار في أكمام ملابسها، فهرعت إلى إطفائها بيديها.
تعرض طيار أمريكي لحادث مروع عندما انقلبت به الطائر الحربية التي كان يقودها خلال عروض بهلوانية.
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استحوذ كلب على قلوب سكان الحي الذي يعيش فيه، والكثيرين حول العالم، لقدرته على القيام بالأعمال اليومية بمفرده.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فتاة تحطم سيارة حبيبها، بعدما ضبطته يخونها مع فتاة أخرى فى أحد الشوارع.
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