اشتعال ملابس مقدمة برنامج طهي خليجية على الهواء (فيديو)

ووقع هذا الموقف الغريب بينما كانت السيدة منشغلة بمتابعة ما تعده من طعام، وفي نفس الوقت كانت تجيب على استفسارات إحدى المتصلات قبل أن تتفاجأ باشتعال النار في أكمام ملابسها، فهرعت إلى إطفائها بيديها.