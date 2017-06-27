الأسد على متن مقاتلة روسية

وكتب في سجل الزوار "لقد قدّمت روسيا السلاح والذخيرة لدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب، ولكن الأهم هو أنها قدّمت الدماء أيضاً، وهي أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان".