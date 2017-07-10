بالفيديو...أم تدهس ولدها بسيارتها بعدما حاولت إنقاذه

ويظهر مقطع الفيديو وقوع الطفل من السيارة حيث أسرعت الأم لإنقاذه، لكنها من صدمتها نسيت رفع فرامل اليد أثناء الوقوف، لتتحرك السيارة نحو الأم وولدها لتدهسهما.