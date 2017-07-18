انفجار هائل لحظة تصادم شاحنتين (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة تصادم شاحنتين في مقاطعة تشيجيانغ الصينية، مما أدى إلى انفجار هائل.

وصرح أحد السائقين لقناة " CCTV News" أنه نتيجة لهذا الحادث لم يصب أحد بأذى.

وأضاف "بمجرد أن تم الاصطدام، وقع انفجار على الفور، حيث أنني لم أشاهد كيف حدث هذا".