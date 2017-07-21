بالفيديو...لحظة نادرة لهبوب إعصار مزدوج

الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود لسائحين قاما بتصويره في شمال غرب سومطرة في إندونيسيا، في يناير /كانون الثاني 2016.

يظهر الفيدو إعصارا مزدوجا في ظاهرة طبيعية نادرة الحصول.