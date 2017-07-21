بالفيديو...لحظة نادرة لهبوب إعصار مزدوج

الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود لسائحين قاما بتصويره في شمال غرب سومطرة في إندونيسيا، في يناير /كانون الثاني 2016.
يظهر الفيدو إعصارا مزدوجا في ظاهرة طبيعية نادرة الحصول.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قام سائحان بتصويره أثناء فترة هبوب إعصار مزدوج.
الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود لسائحين قاما بتصويره في شمال غرب سومطرة في إندونيسيا، في يناير /كانون الثاني 2016.
يظهر الفيدو إعصارا مزدوجا في ظاهرة طبيعية نادرة الحصول.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تصويره في كازاخستان، لحظة هبوب إعصار شديد القوة.
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مع النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ديسباسيتو" للمغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي، وتصدرها قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة، انتشر مقطع فيديو طريف تضمن مقتطفات من خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقت مع الأغنية وكأنه يؤديها شخصيا.
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