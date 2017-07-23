حادث مؤلم في ورشة لتصليح السيارات يودي بحياة عاملين (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وقوع حادث مؤلم في إحدى الورشات لإصلاح السيارات.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، سقوط سيارة على عاملين بعد أن ثبتاها في على ارتفاع معين لكي يستطيعوا مشاهدة أدنى السيارة.

وبعد عدة لحظات من وقوف العاملين أسفل السيارة، وقعت الكارثة وسقطت السيارة عليهما بوزنها الكامل.