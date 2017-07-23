حادث مؤلم في ورشة لتصليح السيارات يودي بحياة عاملين (فيديو)

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، سقوط سيارة على عاملين بعد أن ثبتاها في على ارتفاع معين لكي يستطيعوا مشاهدة أدنى السيارة.
وبعد عدة لحظات من وقوف العاملين أسفل السيارة، وقعت الكارثة وسقطت السيارة عليهما بوزنها الكامل.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وقوع حادث مؤلم في إحدى الورشات لإصلاح السيارات.
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، سقوط سيارة على عاملين بعد أن ثبتاها في على ارتفاع معين لكي يستطيعوا مشاهدة أدنى السيارة.
وبعد عدة لحظات من وقوف العاملين أسفل السيارة، وقعت الكارثة وسقطت السيارة عليهما بوزنها الكامل.
وثق مقطع فيديو لكاميرات مراقبة مثبتة في أحد شوارع الهند، لحظة موت مذيعة هندية شهيرة تدعى، كانشان ناث، وذلك إثر سقوط نخلة عليها، حيث وافتها المنية في المشفى.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنا خليجيا في إحدى محلات الجوال، حيث قام بسرقة البائع بطريقة مبتكرة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين مقطع فيديو لصغير ماعز ولد بوجه مشوه، حيث لم يظهر له ملامح الوجه المألوف لبني جنسه، ولكن بدا وجهه أقرب لوجه بشري غاضب أو وحش غريب.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر حفل زفاف لأحد الأشخاص وقد حضرت الحفل خطيبته السابقة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)