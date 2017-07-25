تركيا: الفصل من العمل مصير من يرقص بين القبور (فيديو)

قامت السلطات التركية في محافظة زونغولداك بفصل عاملتي نظافة من العمل بسبب فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب" يظهرهن فيه وهن يقمن بحركات تشبه الرقص في إحدى المقابر.

وأفادت تقارير صحيفة "حرييت" التركية أن الفيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 24 يوليو/ تموز. حيث اتضح أن العاملتين كانتا تقومان بتنظيف مقبرة مدينة كارادينيز ايريغلي وذلك ضمن إطار برنامج "العمل من أجل الصالح العام" حيث يتم تعيين عمال النظافة من قبل البلدية على عقود لمدة ستة أشهر.

ونتيجة لذلك الفيديو أصدرت بلدية كارادينيز ايريغلى بيانا بتاريخ 25 تموز/ يوليو يتضمن إنهاء عقود العمل مع العاملتين بسبب ما وصفه البيان بالسلوك الذي لا يتناسب مع الأعراف والتقاليد المتبعة.