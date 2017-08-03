بالفيديو..عرض جوي كاد يتحول إلى كارثة

كاد عرض للطائرات في العاصمة البيلاوسية مينسك يتحوّل إلى مأساة، بعد أن لامست طائرة "مي-2" بذيلها الأرض.

العرض الذي حضره عدد كبير من المشاهدين وبمسافة ليست بالبعيدة عن ساحة العرض، كادت الطائرة تتعرض للتحطم.

لكن الطيار استطاع السيطرة على الطائرة وإعادتها إلى مسارها الصحيح.