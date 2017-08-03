بالفيديو...شاب يتنبأ بوفاته قبل موته بيوم

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمراهق لقي حتفه على يد ثور أثناء محاولته ركوبه خلال تدريبه بولاية "روندونيا" في البرازيل.

توفي "واندرسون دياس" البالغ من العمر 19 عاما، بسبب ركلة في الرأس من قبل الثور.

كان الشاب قد تنبأ بوفاته قبل الحادث بيوم، عندما كتب عبر الإنترنت "الآن نحن هنا وغدا نغادر"، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.