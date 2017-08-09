بالفيديو..سحابة عملاقة توحي بنهاية الكون

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسحابة عملاقة غطت ساحل سانتا كروز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الكثير من ردود الأفعال.

السحابة العملاقة التي رافقها هبوب رياح قوية، و حجب كامل لضوء الشمس، استمر لبضع لحظات.

دفع العديد من رواد الساحل الى الهروب فزعا الى منازلهم، تخوفا من هبوب اعصار.