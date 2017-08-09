بالفيديو...طيار سوري يهبط بطائرة على عجلتين فقط

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة نجاح طيار سوري في الهبوط بطائرته على مدرج مطار وهران الإيراني على العجلات الخلفية فقط دون أي أضرار.

وذكر ناشروا الفيديو، أن الطيار سوري الجنسية، ونجح بهبوطه الاضطراري على العجلات الخلفية فقط بعد أن تعطلت العجلة الأمامية للطائرة، متمكنًا من تلافي كارثة محققة كادت تودي بحياة ركاب الطائرة.