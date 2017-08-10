بالفيديو...سيدة ترفض إنقاذ طفل من حادث سيارة

وقد أثار هذا الفيديو غضب وسخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم تدخلها وتحذير سائق سيارة من الأصطدام بطفل كان يلعب أمامها أثناء مرور السيارة حيث وقفت السيدة دون حراك.

هذا وقد قامت إحدى كاميرات المراقبة بتوثيق لحظات صادمة أثناء صدم سيارة لطفل أثناء لعبه على الطريق. وفي نفس اللحظة، كانت هناك سيدة كانت واقفة بالقرب منه كانت تحمل طفلا، لم تحرك ساكنا، ولم تحذر سائق السيارة، بأن هناك طفلا صغيرا تحت عجلات السيارة.

ولحسن الحظ، توقف سائق السيارة فور اصطدامه بالطفل، وسرعان ما نقله إلى المستشفى، حيث وجد الأطباء أن الطفل يعاني من جروح سطحية فقط.