بالفيديو...شاب مستهتر يحرق فتاة أمام أصدقائه

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب وهو يضع العاب نارية داخل غطاء الراس لفتاة كانت تقف في أحد شوارع إيرلندا.

ويظهر مقطع الفيديو، الفتاة واقفة وتتكلم مع أحدهم، ليقوم آخر خلسة بوضع الألعاب النارية داخل غطاء الرأس الخاص لسترة الفتاة، والتي هرعت بالركض عند اشتعالها.