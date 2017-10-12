بالفيديو...فرحة هيستيريا لمعلقين عند تأهل بلادهما للمونديال

حمّى التأهل لمونديال روسيا 2018 وصلت إلى بنما التي شهدت أفراحا عارمة لتأهل منتخب البلاد إلى المونديال العالمي.

لدى نطلاق صافرة النهاية في المباراة التي جمعت منتخبي بنما وكوستاريكا، التي انتهت بفوز بنما بهدفين لهدف، بدأت الاحتفالات العارمة.

حيث تأهلت بنما البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة إلى مونديال روسيا لأول مرة في تاريخها.

لتنضم بنما إلى المتأهلين عن هذه التصفيات التي تضم منتخبات المكسيك وكوستاريكا.

جنون التأهل أصاب معلقي المباراة في غرفة التعليق بملعب "روميل فيرنانديز" لتتحول فرحتهما إلى هستيريا جنونية.

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وتحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.