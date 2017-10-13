بالفيديو...فتاة سعودية تتحدى القوانين وتقود سيارتها مع صديقاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر مواطنة تقود سيارة عائلية، وبرفقتها نساء أخريات، في واقعة وثقها شاب بادر إلى تصويرهن.

اختلف المغردون حول مبادرتها إلى القيادة قبل الموعد الرسمي الذي تحدده الأنظمة،

إذ رأى بعضهم أنها تعدت على القوانين بهذه الخطوة، فيما انتقد بعض الآخر قيام الشاب بتصوير الواقعة، لكونها اختراق خصوصية تستدعي المعاقبة.