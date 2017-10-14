سيدة تضرب مثلا بالإخلاص لزوجها العاجز... شاهد ماذا فعلت لمدة 18 عاما

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة صينية، قامت على مدى 18 بحمل زوجها العاجز على عربة لأخذه لصالون الحلاقة.

وفي التفاصيل، أثارت سيدة صينية تٌدعى تشاو تشنلان البالغة من العمر 78 عاما، إعجاب المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي، لشدة وفاءها وإخلاصها لزوجها حيث ظلت تحمله على عربة للذهاب لحلاقة شعره.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فإن السيدة ثابرت على حمل زوجها المصاب بالشلل (84 عاما) على عربة، بعد أن قامت بتجهيزها له، ليستطيع الحلاق تصفيف شعره.

وأضافت، أن تشاو تعتني بزوجها لأبعد الحدود بعد أن أصيب بسكتة دماغية منذ 20 عاما، وشهد جيرانها لها بحسن المعاملة وحبها لزوجها اللامتناهي.