بالفيديو...سجناء يتخلصون من جثة أحدهم بكل جراءة

ويظهر مقطع الفيديو، شرطي وهو يفتح الأبواب أمام السجناء لتناول وجبة الفطور، ليقوم أنثوني جورج المحكوم مدى الحياة، بسحب جثة الضحية والتخلص منها في دورة المياه.
رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة، مقطع فيديو لجريمة قتل والتخلص من الجثة في سجن "إلجين ميدليزكس" في بريطانيا.
ويظهر مقطع الفيديو، شرطي وهو يفتح الأبواب أمام السجناء لتناول وجبة الفطور، ليقوم أنثوني جورج المحكوم مدى الحياة، بسحب جثة الضحية والتخلص منها في دورة المياه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الأشخاص يقوم بحرق خيمة مشرد وهو بداخلها.
قامت شركة مايكروسوفت ببناء مكاتب جديدة لموظفيها على الشواطئ والأشجار، بهدف تأمين مساحات مريحة أكثر للاجتماعات وأماكن أكثر للتفكير والإبداع، وفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رواد الفضاء مع اللعبة التي ذاع سيطها "سبينر".
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رد فعل قرد بعد فشله في الحصول على برغر.
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