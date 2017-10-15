بالفيديو...سجناء يتخلصون من جثة أحدهم بكل جراءة

رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة، مقطع فيديو لجريمة قتل والتخلص من الجثة في سجن "إلجين ميدليزكس" في بريطانيا.

ويظهر مقطع الفيديو، شرطي وهو يفتح الأبواب أمام السجناء لتناول وجبة الفطور، ليقوم أنثوني جورج المحكوم مدى الحياة، بسحب جثة الضحية والتخلص منها في دورة المياه.