بالفيديو..لاعب يوناني يمسح قدمه بالحكم و يسجل هدف عالمي

لم يمر لقاء جمع ناديي أكسانثي بضيفه آيك أثينا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري اليوناني لكرة القدم، مرور الكرام، حيث تصدرت حادثة لاعب أكسانثي العناوين.

خطف بريتو لاعب أكسانثي الأضواء في المباراة، عندما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لفريقه، ليتقدم لتنفيذها.

وبالخطأ رش الحكم "الرذاذ الأبيض" الذي يستخدمه الحكام لتحديد مكان تنفيذ الخطأ، على حذاء اللاعب، الذي لم يتوانى بمسح حذائه بقدم الحكم.

الذي بادره بالبطاقة الصفراء كرد فعل على فعلته.

ولينجح بريتو بتنفيذ الركلة الحرة ويسجل منها هدفا.