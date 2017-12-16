بالفيديو..شباب يحضرون شاي على الحطب في سيارة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشباب ابتكروا طريقة فريدة لتحضير و بيع الشاي على طريق سريع.

الفيديو يظهر مقدمة سيارة من نوع "تويوتا" و تم فيها تحويل مكان المحرك الى موقد لصنع الشاي بإستخدام الحطب.

الفيديو أثار موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جائت بمعظمها مؤيدة لعمل الشباب في محاولة لكسب العيش.