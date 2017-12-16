بالفيديو..شباب يحضرون شاي على الحطب في سيارة

الفيديو يظهر مقدمة سيارة من نوع "تويوتا" و تم فيها تحويل مكان المحرك الى موقد لصنع الشاي بإستخدام الحطب.
الفيديو أثار موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جائت بمعظمها مؤيدة لعمل الشباب في محاولة لكسب العيش.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشباب ابتكروا طريقة فريدة لتحضير و بيع الشاي على طريق سريع.
الفيديو يظهر مقدمة سيارة من نوع "تويوتا" و تم فيها تحويل مكان المحرك الى موقد لصنع الشاي بإستخدام الحطب.
الفيديو أثار موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جائت بمعظمها مؤيدة لعمل الشباب في محاولة لكسب العيش.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجريمة سرقة قام بارتكابها 3 رجال بحق رجل أثناء دخوله أحد المساجد.
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