بالفيديو... سيارة تسقط في قناة السويس ووفاة سائقها

التقطت كاميرات مرسى المعديات في محافظة بورسعيد، سقوط سيارة في مياه قناة السويس.

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام المصرية، أسفرت الواقعة عن مصرع سائق السيارة، بينما لم يتم الكشف إلى الأن عن الأسباب التي أدت لسقوط السيارة في المياه.