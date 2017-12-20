بالفيديو... أمريكي يدعي احتفاظه برأس "رجل الثلج" الحقيقي منذ 65 سنة

أظهر مقطع لفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" رجلا يحتفظ برأس مقطوع لما قال عنه إنه يعود لرجل الثلج "بيغ فوت" أو بالعربية "ذو الرجل الكبيرة"..

وظهر المدعو بيتر كينغ وهو من مدينة نيويورك الأمريكية — يعمل فنانا تشكيليا ومدربا للكلاب — في الفيديو وقال إن والده قام بقتل "رجل الثلج" في العام 1953 وقطع له رأسه، ومنذ ذلك الحين قام بالاحتفاظ بالرأس المقطوعة في ثلاجة كبيرة في منزله.

وأشار كينغ إلى أن وزن الرأس يبلغ حوالي 50 كيلوغراما، لافتا إلى أنه لا يستطيع الكشف عن الأسباب التي لم تجعله، حتى اللحظة، يتحدث عن الدوافع التي جعلت والده يتصرف بهذا الشكل.

ولكنه يؤكد في الفيديو أن هذه هي الحقيقة وأن الرأس مقطوعة منذ حوالي 65 سنة مضت، ولا تزال بحال سليمة بسبب الاحتفاظ بها في ثلاجة تجميد مناسبة لهذا الغرض.

وخلال أيام قليلة حصد فيديو بيتر كينغ على أكثر من 100 ألف مشاهدة في حين أن تعليقات المستخدمين تشير إلى أنهم لا يصدقون ما رواه كينغ بالصوت والصورة.