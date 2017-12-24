بالفيديو.. سيارة تقتحم صيدلية وتستقر بداخلها في ⁧السعودية

الفيديو الذي يرصد من موقع الحادث السيارة التي إقتحمت الصيدلية و قد حطمت و اجهتها الزجاجية و أستقرت داخلها، مسببة أضرارا مادية.
و أرجح النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان تكون السرعة الزائدة هي وراء الحادث.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحادث وقع بمدينة جدة السعودية، الحادث و الذي يظهر إقتحام سيارة لصيدلية.
الفيديو الذي يرصد من موقع الحادث السيارة التي إقتحمت الصيدلية و قد حطمت و اجهتها الزجاجية و أستقرت داخلها، مسببة أضرارا مادية.
و أرجح النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان تكون السرعة الزائدة هي وراء الحادث.
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