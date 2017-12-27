بالفيديو...هدية جندية أمريكية لوالدتها في عيد الميلاد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار فيديو تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من ردود الفعل التي تأثرت بالتسجيل، ليحقق متابعة بلغت 8 مليون مشاهدة خلال يومين.

الفيديو الذي تم نشره هو لجندية أمريكية من ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، قررت العودة إلى منزلها قبل فترة أعياد الميلاد لتحتفل مع أسرتها ولتقوم بمفاجأة والدتها.

الجندية التي استعانت بأخوتها للقيام بالمفاجأة، حيث يظهر الفيديو والدة الجندية وقد جلست على أريكة، ليقدم لها أحد أبنائها هدية وقد تم تغليفها بأوراق الهدايا.

تقف الوالدة وتبدأ بفتح الهدية، فتقوم الفتاة بالوقوف خلف والدتها دون أن تشعر بوجودها في هذه اللحظة.

الأم وعندما انتهت من فتح الهدية والتي لم تكن سوى مرآة، وقعت في نوبة من الفرح جراء رؤية ابنتها التي تقف خلفها لتهرع إليها وتعانقها وسط نوبة من البكاء.

الفيديو أعيد تغريده خلال يومين نحو 200 ألف مرة وأبدى 800 ألف شخص إعجابهم بالفيديو.