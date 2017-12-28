بالفيديو...كاميرا خفية تفضح عاملة نظافة في فندق

نشر موقع "بير فيديو" مقطع فيديو تم تسجيله من داخل فندق خمس نجوم في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، يوثق عاملة نظافة وهي تنظف الأطباق بواسطة فرشاة المرحاض.

بدورها أكدت السلطات المحلية صحة الفيديو. وتعتزم المنظمات المسؤولة عن إدارة الصحة والسياحة عقد اجتماع لمناقشة الحالة وإجراء تحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن فنادق مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية تتراوح تكلفة الغرف فيها ما بين 120 و 420 دولارا لليلة الواحدة.