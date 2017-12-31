بالفيديو..بريطانيا تودع 2017 بحريق ضخم

شهد الحي الشمالي بمدينة مانشستر الإنجليزية يوم أمس إندلاع حريق هائل في مبنى يضم 12 طابقا.

الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، يظهر ألسنة النيران و هي تتعالى في السماء.

المبنى المكون من 12 طابقا هو مركز تجاري كبير، هرعت إليه سيارات الإطفاء من أجل إخماد الحريق.