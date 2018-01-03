شاهد... جنازة تتحول إلى حرب طاحنة

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تحول جنازة في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، إلى حرب وتبادل للكمات بين المشيعين.

وأظهر مقطع فيديو، عشرات الأشخاص وهم يركلون ويلكمون بعضهم بعضا، في حين اضطر رجل إلى ضرب الجميع بعصا.

واستاء رواد التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين حضروا الجنازة، حيث اعتبروا أنه ليس لديهم احترام للشخص المتوفى.