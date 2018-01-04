بالفيديو..حادثة اصطدام شاحنة بجسر تثير مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعرض شاحنة لحادث في إحدى المدن الأمريكية عشية رأس السنة.

كاميرات المراقبة التي رصدت الحادثة تظهر تعرض سقف الشاحنة لإصطدام بالجسر الذي كان بإرتفاع 11 قدما عن الأرض.

الى أن صاحب الشاحنة لم يستطع تقدير ارتفاع شاحنته الأمر الذي عرضه للحادث الذي نجم عنه تضرر جسيم في سقف الشاحنة.