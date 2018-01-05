بالفيديو... قطار بلا مكابح يخترق مبنى محطته

وبحسب التعليق المرفق بالفيديو فإن الحادث وقع في الهند، أثناء اختبار قطار جديد من المفترض أن يعمل في خط ماجينتا، لكن فيما يبدو أنه وقع خطأ فني في نظام المكابح ما أدى إلى استمرار القطار في خط سيره حتى اخترق مبنى المحطة ونفذ إلى الجهة الأخرى.