بالفيديو... نصرالله يلعب كرة القدم

وقد لاقى الفيديو رواجا واسعا بين الناشطين ومنهم من قال أن من يشارك نصرالله المباراة هم عدد من قادة "حزب الله".
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصرالله وهو يلعب كرة القدم.
وقد لاقى الفيديو رواجا واسعا بين الناشطين ومنهم من قال أن من يشارك نصرالله المباراة هم عدد من قادة "حزب الله".
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صغير الباند، يبتهج ويلعب بالثلج الذي سقط لأول مرة في الصين هذا الشتاء. وتم نشر الفيديو على قناة CGTN على موقع يوتيوب.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر طفل صغير يسبح على شاطئ جزر البهاما، في الوقت الذي اقتربت منه 4 أسماك قرش محاولة افتراسه.
تعرض هذا الأسد الجبلي، من ولاية أيداهو في الولايات المتحدة الأمريكية، لموقف مؤثر، بسبب هذه الخدعة.
انتشر فيديو على موقع "يوتيوب" لحظة جنوح قطار عن سكته في سويسرا بعد تعرضه لرياح شديدة، في منطقة برن بالقرب من مدينة لينك.
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