بالفيديو... نصرالله يلعب كرة القدم

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصرالله وهو يلعب كرة القدم.

وقد لاقى الفيديو رواجا واسعا بين الناشطين ومنهم من قال أن من يشارك نصرالله المباراة هم عدد من قادة "حزب الله".