بالفيديو... خنزير ينقذ آخر من الذبح

قام خنزير بموقف بطولي عندما حاول إنقاذ خنزير آخر من الذبح، على يد العاملين بأحد المجازر.

ويظهر الفيديو توجه الخنزير مسرعا نحو زميله، ودفعه من أعلى المنضدة، التي تشهد عملية الذبح.

ولم يكتفي الخنزير بذلك، حيث قام مواجهة العامل الذي يتولى عملية الذبح، وحاول دفعه.



