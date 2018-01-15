شاهد... أطفال أجانب يتناولون الطعام المصري لأول مرة

سمح للأطفال بتجربة الكشري والفول المدمس، والمكرونة بالبشاميل، والبقلاوة كحلوى، وحازت الأطباق على إعجاب العديد من الأطفال ما عدا البقلاوة التي حازت على عدد أكبر من التعليقات السلبية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ردود فعل أطفال أجانب عند تناولهم طعاما مصريا لأول مرة.
سمح للأطفال بتجربة الكشري والفول المدمس، والمكرونة بالبشاميل، والبقلاوة كحلوى، وحازت الأطباق على إعجاب العديد من الأطفال ما عدا البقلاوة التي حازت على عدد أكبر من التعليقات السلبية.
لاقى ذلك الرجل رواجا عبر شبكة الإنترنت، بسبب انتشار فيديو مضحك له، وهو يحاول أن يحتفظ بتوازنه، بعدما تزحلق على الجليد في الشارع.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام أحد اللصوص المحترفين بسرقة حقيبة فتاة جالسة مع أسرتها في أحد المطاعم في العاصمة البريطانية لندن.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تعرض فتاة لعملية سرقة من قبل شخص يقود دراجة نارية.
ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد (14 يناير كانون الثاني) أن طائرة تابعة لخطوط "بيجاسوس" للطيران انزلقت عن المدرج في مطار ساحلي تركي وانتهى بها المطاف على منزلق منحدر على البحر الأسود لكن لم يُصب أي من الركاب ولا الطاقم بأذى.
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