بالفيديو....سطو مسلح على مصرف لبناني في وضح النهار

تداول الإعلام اللبناني، اليوم الخميس، مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي أظهر خلاله عملية سطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت في وضح النهار.

وقام أحد المحتجزين بتصوير عملية السطو وظهر في المقطع موظفين في البنك يرفعون أياديهم بعدما تم تهديدهم من قبل مسلحين، بالإضافة إلى حالة الهلع والخوف التي أصابت الموظفين في البنك.