شاهد... مواجهة بين تمساح ضخم وكلب صغير كيف انتهت (فيديو)

تم رصد هذه اللقطات، داخل "جزيرة غوت" في أستراليا، لتمساح ضخم طوله 3,5 متر، واجه كلبا صغيرا بعد خروجه من المياه.

وبعد خروج التمساح ويدعى "كيسي" من النهر، شعر الكلب بالغيرة منه، بعد تناوله للطعام، فقرر أن يهاجمه.

وطارد الكلب التمساح، حتى سارع بالفرار إلى المياه مرة أخرى.