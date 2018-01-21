بالفيديو..رائد فضاء روسي يطير على مكنسة كهربائية في الفضاء

نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه وهو يطير على مكنسة كهربائية في محطة الفضاء الدولية.

أنطون الذي علق على الفيديو، بأنه قد تم سؤاله أكثر من مرة عن إمكانية الطيران في الفضاء على مكنسة كهربائية.

ليجيب أنه لم يجرب هذا الأمر.

الى أن قام بالتجربة ومن الفيديو يظهر نجاحها، هذا ورافق تصوير الفيديو موسيقى مستوحاة من أغنية "أعتقد أنه يمكن أن تطير".