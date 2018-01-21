بالفيديو..رائد فضاء روسي يطير على مكنسة كهربائية في الفضاء

أنطون الذي علق على الفيديو، بأنه قد تم سؤاله أكثر من مرة عن إمكانية الطيران في الفضاء على مكنسة كهربائية.
ليجيب أنه لم يجرب هذا الأمر.
الى أن قام بالتجربة ومن الفيديو يظهر نجاحها، هذا ورافق تصوير الفيديو موسيقى مستوحاة من أغنية "أعتقد أنه يمكن أن تطير".
Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) ٢٠ يناير، ٢٠١٨
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