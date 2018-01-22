بالفيديو... شابة تعلم ميريام فارس الرقص السعودي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة سعودية وهي تعلم الفنانة اللبنانية ميريام فارس الرقص.

ظهرت ميريام في الحفل الذي أقيم بدبي، وهي تتحدث مع الفتاة على المسرح، وعندما علمت أنها من السعودية احتضنتها.

وطلبت ميريام من الفتاة أن تقوم بتعليمها رقصة سعودية، وبدأت في الرقص معها.