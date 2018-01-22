شاهد... أم تعاقب ابنها بربطه وجره خلفها (فيديو)

انتشر ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأم صينية من مدينة زاوتونغ، قررت أن تعاقب ابنها على شقاوته، بهذا الإجراء القاسي.

ويظهر الفيديو، قيام الأم بربط ابنها، ثم جره خلفها أثناء قيادتها لدراجتها "السكوتر"، عقابا على شقاوته.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن الأم، أن ابنها سرق مدخرات الأسرة، التي تبلغ 224 فرانك استرليني.

وصرحت الأم، بأنها عاقبت ابنها بهذه الطريقة لمدة ثلاثة أيام، وحاول أحد المارين في الشارع أن يمنعها، ولكنها أخبرته بأنها تؤدبه.

وذكرت شرطة مقاطعة لوديان، في بيان رسمي، أن الأم تم استجوابها، بينما لم يصب الصبي بأذى.

وادعت الأم، في التحقيق معها، أنها كانت تحاول فقط "تخويف" ابنها في السعال حتى المال أو على الأقل الكشف عما فعله به.

وقالت انها تلقت تحذيرا شفهيا ولن تعاقب، ولكن لم يتم التوضيح إذا كان تم العثور على المال أم لا.