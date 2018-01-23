مجهول يطلب من رئيس إقليم كتالونيا تقبيل العلم الإسباني (فيديو)

يظهر مقطع الفيديو، اقتراب رجل مجهول من بودجمون حاملا العالم الإسباني، قائلا "انظر بودجمون لدي العلم الإسباني قبله من فضلك". فاستجاب بودجمون لطلب الرجل وقبل العلم الإسباني مرتين قائلا "ليس لدي مشاكل مع إسبانيا".
قام رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلس بودجمون، بتقبيل العلم الإسباني، عند جلوسه مع أصدقائه في مقهى في الدنمارك.
يظهر مقطع الفيديو، اقتراب رجل مجهول من بودجمون حاملا العالم الإسباني، قائلا "انظر بودجمون لدي العلم الإسباني قبله من فضلك". فاستجاب بودجمون لطلب الرجل وقبل العلم الإسباني مرتين قائلا "ليس لدي مشاكل مع إسبانيا".
قام عمدة مملكة ماتارام الهندوسية، أهيار عبده، بضرب رجال شرطة انتهوا من دورتهم التدريبية منذ فترة قصيرة، وذلك لاختبار قوتهم وقدرتهم على التحمل، وفق صحيفة "Coconuts Jakarta".
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عثر أحد سكان ولاية فلوريدا الأمريكية بالقرب من منزله على تمساح عالق بحلقة بلاستيكية، حيث قام بمشاركة فيديو يظهر تفاصيل تحرير التمساح عبر صفحته على موقع "فيسبوك".
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