بالفيديو... سقوط لافتة ضخمة فوق رأس فتاة

يظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة، أثناء سيرها، وفجأة تسقط عليها لافتة مطعم ضخمة.
تعرضت فتاة لحادث خطير، عندما سقطت عليها لافتة مطعم، أثناء سيرها على الرصيف.
يظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة، أثناء سيرها، وفجأة تسقط عليها لافتة مطعم ضخمة.
يظهر مقطع الفيديو، كيف حركت الفتاة إصبعها وهي في نعشها.
تعرضت مولي هندريكسون المذيعة في قناة دنفر "ABC 7" لموقف مضحك عندما لم تستطع تمالك نفسها من الضحك لدى إذاعتها لخبر على الهواء مباشرة.
تفاجأ زوار حديقة في الدنمارك في أستراليا الغربية بالبجع المطعون بسكين، الذي كان يتمشى كما لو أن شيئا لم يحدث.
نجت سيدة صينية من موت محقق أثناء عبورها الطريق حيث انزلقت تحت إطارات شاحنة كادت تفتك برأسها إلا أنها نجت في اللحظات الأخيرة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)