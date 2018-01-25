عروسان يتزوجان في حمام محكمة (فيديو)

قام عروسان، من ولاية نيوجيرسي الأمريكية مؤخرا، بتغيير مكان زفافهما اضطراريا، ليصبح حمام المحكمة، بعد أن أصيب أحد أقاربهما بنوبة ربو.

كان من المقرر أن يحتفل برايان وماريا شولز بزفافهما يوم 2 يناير/ كانون الثاني، ولكن عندما واجهت والدة العروس صعوبة في التنفس، إثر أزمة ربو، اقتيدت إلى حمام السيدات في محكمة مقاطعة مونماوث، حيث أمدها ضباط مكتب الشريف بالأوكسجين، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

واضطرت ماريا وعريسها برايان تحت هذه الظروف، أن يقيما مراسم زفافهما في الحمام، لأنهم لو كانوا قرروا التأجيل، فإنه سيتعين عليهما الانتظار مدة 45 يوما، من أجل الحصول على رخصة زواج جديدة.

وفي فيديو نشر على صفحة مكتب الشريف على "فيسبوك"، تظهر القاضية كاتي غومر، وهي تزوج العروسان.