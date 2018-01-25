بالفيديو...شباب يقفزون بسيارتهم من طائرة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الشباب وهم يستعرضون قدرتهم على القفز من طائرة، وهم يجلسون داخل سيارة.

يظهر المقطع مجموعة من الشباب يركبون سيارة تنحدر من طائرة، وظلت تسقط حتى خرج الرجال منها، محلقين بمظلاتهم في الهواء.

وفي نهاية رحلة السقوط، انتهت السيارة في الصحراء.