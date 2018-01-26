شاهد ماذا فعلت سيدة بعدما صدمتها سيارة

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة صدم سيارة لمرأة على ممر للمشاة في أحد الشوارع الروسية.

ويظهر الفيديو سقوط المرأة على الأرض بطريقة عنيفة بعد صدم سيارة لها على ممر للمشاة، حيث نهضت في الحال، وكأن شيئا لم يكن، وتابعت سيرها لتعبر الطريق إلى الجهة الأخرى.