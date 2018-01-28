سنجاب لص يقع في شر أعماله (فيديو)

وقع سنجاب لص في شر أعماله، بعدما سرق قطعة حلوى "دانش" من أحد الأماكن.

وتم رصد السنجاب، بالمصادفة في أحد شوارع ولاية كولورادو الأمريكية، وهو يركض خلسة، وممسكا بقطعة الحلوى.

ولكن فوجئ السنجاب، بقيام سنجاب يفوقه حجما بأخذ قطعة الحلوى منه، ثم فر بعيدا عنه.