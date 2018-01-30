بالفيديو... أسد أبيض يقبل يد كلب

قام رجل الأعمال المكسيكي ومؤسس صندوق "The Black Jaguar-White Tiger"، إدواردو سيرجيو، بنشر فيديو لصداقة عاطفية بين كلب وأسد أبيض.

انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاهدات.

وكسب الفيديو شعبية كبيرة على موقع "تويتر" بالأخص، حيث حصد أكثر من 350 ألف مشاهدة. وأعرب المعلقون عن إعجابهم بموقف الأسد قائلين بأنه "جنتلمان".