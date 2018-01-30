بالفيديو... أسد أبيض يقبل يد كلب

انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاهدات.
وكسب الفيديو شعبية كبيرة على موقع "تويتر" بالأخص، حيث حصد أكثر من 350 ألف مشاهدة. وأعرب المعلقون عن إعجابهم بموقف الأسد قائلين بأنه "جنتلمان".
قام رجل الأعمال المكسيكي ومؤسس صندوق "The Black Jaguar-White Tiger"، إدواردو سيرجيو، بنشر فيديو لصداقة عاطفية بين كلب وأسد أبيض.
انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاهدات.
وكسب الفيديو شعبية كبيرة على موقع "تويتر" بالأخص، حيث حصد أكثر من 350 ألف مشاهدة. وأعرب المعلقون عن إعجابهم بموقف الأسد قائلين بأنه "جنتلمان".
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اصطدام كنغر بسيدة كانت على دراجة هوائية في أستراليا.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمراهق يحاول الاتصال عبر الهاتف "القرص" القديم، والذي كان قبل جيل آيفون وأندرويد.
وثقت كاميرات المراقبة المثبة في أحد المنازل في مدينة بوثيل بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة فاشلة لمرأة حاولت سرقة طرد من شرفة إحدى الشقق في المدينة.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمرأة روسية وهي تنهال على زوجها بلكمات متتالية بعد اكتشاف خيانته لها أمام إحدى القنوات المحلية.
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